Criminosos adulteram dados de MEIs para praticar fraudes Muitas vezes, as vítimas só descobrem o golpe quando chegam as cobranças

Um alerta aos microempreendedores individuais, os MEIs: criminosos têm adulterado dados das empresas para praticar fraudes. Muitas vezes, as vítimas só descobrem o golpe quando chegam as cobranças. O microempreendedor deve ficar atento e não abrir links ou e-mails suspeitos. Os criminosos tentam chamar atenção com sites falsos de propostas de empréstimos e de regularização da microempresa. Para evitar as fraudes, é importante ter computadores e celulares exclusivos para a empresa e, assim, se proteger de vírus que podem ser a porta de entrada para o roubo de dados.