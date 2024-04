Daniel Alves se apresenta à Justiça espanhola pela primeira vez desde que foi solto Comparecer semanalmente ao tribunal é uma das condições para a liberdade provisória do atleta

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Três dias depois de ser solto, Daniel Alves se apresentou pela primeira vez à Justiça em Barcelona, na Espanha. O jogador chegou acompanhado da advogada, Ines Guardiola, e não quis falar com os jornalistas. Comparecer semanalmente ao tribunal é uma das condições para a liberdade provisória do atleta. Daniel Alves pagou fiança equivalente a mais de R$ 5 milhões para aguardar recursos em liberdade. Ele também entregou os passaportes espanhol e brasileiro, e está proibido de se aproximar da vitíma. Daniel foi preso em janeiro de 2023, acusado de estuprar uma mulher no banheiro de uma boate. Ele foi condenado em fevereiro deste ano a quatro anos e meio de prisão. A defesa recorreu da sentença, e a Justiça aceitou que o jogador aguardasse a decisão final em liberdade.