Defesa de Daniel Alves não consegue pagar fiança, e jogador segue preso na Espanha

A defesa de Daniel Alves não conseguiu reunir o dinheiro para pagar a fiança estipulada pela Justiça da Espanha e o jogador vai passar o fim de semana preso. Apesar de ter feito fortuna jogando futebol, o lateral não consegue ter acesso ao dinheiro. As contas dele estão bloqueadas na Espanha desde o início do processo por estupro. No Brasil, a ex-esposa de Daniel move uma ação contra ele por falta de pagamento de pensão alimentícia.