Dengue: Organização Pan-Americana da Saúde afirma que o surto deste ano pode ser o pior da história

A Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, disse hoje (28) que o número de casos de dengue nas Américas é três vezes maior, neste ano, do que o registrado no mesmo período do ano passado. A OPAS também afirma que provavelmente vivemos o pior surto da história. Em todo o Brasil, são 897 mortes pela doença; o número de casos prováveis já ultrapassou 2,4 milhões.