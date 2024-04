Desperdício alimentar: 1 bilhão de refeições são descartadas por dia no mundo todo Quantidade seria o suficiente para alimentar todas as pessoas que passam fome, segundo a ONU

O mundo joga fora, por dia, mais de 1 bilhão de refeições. A quantidade seria o suficiente para alimentar todas as pessoas que passam fome, segundo a Organização das Nações Unidas. As cenas de desperdício se repetem em todo o mundo, segundo o relatório divulgado hoje (27). Os lares são os maiores responsáveis pelo desperdício, com 60 do total. Restaurantes, refeitórios e hotéis somam 28%. Já o comércio varejista descartou 12% das refeições. O custo disso para a economia global foi o equivalente a mais de R$ 5 trilhões.