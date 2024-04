Donald Trump está na frente de Joe Biden em seis estados decisivos nas eleições dos EUA

Alto contraste

Segundo uma pesquisa divulgada pelo The Wall Street Journal, o ex-presidente Donald Trump aparece à frente de Joe Biden em seis de sete estados considerados decisivos. Faltam sete meses para as eleições presidenciais nos Estados Unidos. A pesquisa ouviu 4.200 eleitores, 600 em cada estado. A campanha de reeleição de Joe Biden enfrenta o descontentamento dos americanos em relação à economia do país.