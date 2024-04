Dupla foragida da prisão em Mossoró (RN) ainda não consta na lista de procurados da Justiça

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Na lista de procurados pela Justiça mais acessada em todo o mundo, a da Interpol, aparecem os nomes dos dois fugitivos do presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça estão entre os criminosos que recebem o alerta vermelho da polícia internacional. Mas os nomes desses criminosos não estão entre os 21 procurados da lista do Ministério da Justiça, que vale para todo o Brasil.