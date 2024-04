Edifícios famosos e bairros do centro de São Paulo permanecem sem energia elétrica

Alto contraste

Parte do centro de São Paulo permanece sem energia elétrica desde que uma série de apagões atingiu a região esta semana. Edifícios famosos da cidade estão às escuras. O Ministério Público e a Prefeitura cobraram respostas da concessionária sobre as falhas na prestação do serviço. A concessionária Enel afirmou que os problemas tiveram início em diferentes pontos da rede subterrânea e que ontem houve um excessivo consumo de energia, o que dificultou a solução do problema.