Educação: uma em cada três crianças de 0 a 3 anos não consegue vaga em creches da rede pública

Uma em cada três crianças de 0 a 3 anos de idade está fora da creche por falta de vagas na rede pública no país. Nenhuma região do Brasil conseguiu bater a meta estabelecida pelo Plano Nacional de Educação, que é garantir 50% de crianças nesta fase da infância em creches até o fim de 2024. Segundo a Secretaria da Educação de Porto Alegre (RS), são cerca de 7 mil crianças fora das creches na capital gaúcha. Para tentar reduzir este número, a Defensoria Pública do estado fez um acordo com a Prefeitura: desde 2022, 1,3 mil alunos foram beneficiados com vagas direcionadas pelo município.