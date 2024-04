Em 72 horas, mais três casos de violência contra mulheres são registrados no Rio de Janeiro

Alto contraste

Cresceu mais de 30% o número de feminicídios no estado do Rio de Janeiro no primeiro mês deste ano, comparado com o mesmo período do ano passado. Em 72 horas, pelo menos mais três casos de violência contra as mulheres foram registrados no estado. Hoje (19), o corpo da jovem Kaylane Vitória Alves, morta pelo namorado, foi enterrado. A mulher de dezenove anos foi assassinada no domingo, na casa onde morava em Rio das Pedras.