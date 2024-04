Governadores Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado visitam regiões atacadas pelo Hamas em Israel

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os governadores de São Paulo e de Goiás estão em Israel. Hoje (18), eles foram até regiões atacadas pelos terroristas do Hamas. Em meio à visita dos brasileiros, a ofensiva israelense avança pela Faixa de Gaza. Extremistas foram mortos durante uma ação militar num dos maiores hospitais do território palestino. Pelo menos 20 terroristas do Hamas foram mortos na ação, inclusive o chefe de segurança interna do Hamas, Faiq Mabhouch. Dezenas de suspeitos ainda foram detidos para interrogatório.