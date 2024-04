Governo divulga detalhes do bloqueio de quase R$ 3 bilhões no orçamento deste ano O motivo do corte é o cumprimento da meta fiscal que prevê déficit zero

Foi publicado no Diário Oficial da União de hoje (29) o detalhamento do bloqueio de quase R$ 3 bilhões no orçamento desse ano. O corte é para cumprir a meta fiscal que prevê déficit zero. A medida foi assinada pelo presidente Lula, que passa o feriado em São Paulo. Sem agendas oficiais, Lula vai permanecer em São Paulo com a família durante todo o feriado de Páscoa. Antes de deixar Brasília, o presidente assinou o corte de gastos depois de muita negociação com os ministros da área econômica do governo. Alguns ministérios ficaram de fora do bloqueio, como os ministérios da Saúde, da Educação, das Mulheres, da Igualdade Racial e de Direitos Humanos.