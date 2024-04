Governo federal anuncia novo programa para reduzir a espera no atendimento do SUS Serão contratados especialistas para aumentar o atendimento no serviço de telessaúde

O governo federal anunciou, nesta segunda (8), um programa para reduzir a espera no atendimento do SUS. Segundo a ministra da Saúde, serão contratados especialistas para aumentar o atendimento no serviço de telessaúde. O plano é realizar até um milhão de cirurgias planejadas por ano. O presidente Lula participou do evento em Brasília e foi vacinado contra a gripe.