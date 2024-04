Governo Lula bloqueia quase R$ 3 bilhões do orçamento de 2024

Alto contraste

O governo Lula bloqueou quase R$ 3 bilhões do orçamento deste ano. A ministra Simone Tebet ainda não informou qual tamanho da contenção em cada pasta. A previsão é que esse anúncio seja feito na próxima semana. A diferença entre receitas e despesas do governo no primeiro bimestre ficou negativa em mais de R$ 9 bilhões. Ainda assim, o resultado está dentro da meta do governo.