Guarda Costeira dos EUA considera que os seis desaparecidos após queda de ponte estão mortos

A Guarda Costeira dos Estados Unidos considera que os seis desaparecidos na queda de uma ponte estão mortos. Testemunhas afirmam que o navio já apresentava problemas antes do acidente, na madrugada de terça-feira (26). Segundo a imprensa estadunidense, um trabalhador portuário revelou que o navio apresentou problemas elétricos enquanto passou dois dias atracado no porto em Baltimore, no estado de Maryland. Quando seguiu viagem, uma pane elétrica deixou o navio à deriva. A embarcação acabou batendo num pilar da ponte Francis Scott Key, que desabou.