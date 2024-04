Inteligência da França alerta para risco de atentado em massa durante abertura das Olimpíadas

Alto contraste

A agência de inteligência francesa alertou sobre o risco de atentado em massa durante a abertura das Olimpíadas, no dia 26 de julho. Segundo informações da imprensa francesa, o desfile no rio Sena previsto na abertura dos jogos seria muito arriscado, e a sugestão é pensar em uma alternativa. Os franceses têm feito diversos exercícios e simulações para testar a segurança. Autoridades francesas teriam detectado uma movimentação ‘fora do normal’ entre suspeitos ligados a grupos terroristas. O governo francês não se manifestou sobre o alerta, e tem garantido que o país está preparado para o evento.