Jogador da base do Sport morre após ser atingido por duas balas perdidas em Recife (PE)

Nesta segunda (18), foi enterrado o corpo do adolescente de 13 anos morto durante uma perseguição policial no Recife. Darik, jogador da base do Sport, conversava com duas amigas quando criminosos em dois carros entraram na rua da casa dele em alta velocidade. O adolescente e as amigas tentaram correr para dentro de casa, mas Darik acabou atingido por dois disparos. O velório foi marcado por homenagens, comoção e pedido de justiça.