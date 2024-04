Alto contraste

Em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, um idoso caminhava pela calçada quando foi surpreendido e sugado por um buraco que abriu no chão. Parte do muro também veio abaixo. O homem de 65 anos foi socorrido e levado ao hospital. Ele passou por cirurgia no fêmur e não corre o risco de morrer.