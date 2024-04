JR de Olho : Testes mostram que água sanitária é efetiva para matar as larvas do mosquito da dengue No entanto, o mais indicado é não deixar que a água se acumule em objetos

O JR te ajuda com as principais dúvidas sobre a dengue. O uso da água sanitária é efetivo para matar as larvas do mosquito? Sim, segundo pesquisadores da Universidade de São Paulo. Testes mostraram que uma colher de sobremesa de cloro colocada na água parada é eficaz para prevenir a proliferação das larvas. No entanto, o mais indicado é não deixar que a água se acumule em objetos como vasos, sacos plásticos, pneus e garrafas.