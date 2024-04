Julgamento que pode ampliar o escopo do foro privilegiado é interrompido no STF após pedido de vista Vista foi pedida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso

O julgamento que pode mudar o entendimento sobre o foro privilegiado foi interrompido após pedido de vista do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso. O ministro Gilmar Mendes, relator do caso, defendeu que o foro seja ampliado. O assunto voltou a ser discutido no STF seis anos após o próprio tribunal restringir a abrangência. O julgamento no plenário virtual começou a zero hora desta sexta-feira (29). Os ministros analisam um habeas corpus do senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), que pede que uma denúncia contra ele por um suposto esquema de rachadinha, quando era deputado, seja julgada no STF. Mendes defendeu que o Supremo deve ser o responsável pela investigação.