Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte, aparece dirigindo tanque de guerra em treinamento militar

O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, apareceu dirigindo um tanque de guerra durante um treinamento militar. A imagem foi divulgada justamente no último dia de exercícios militares conjuntos entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos. O ditador já disse para as tropas intensificarem os preparativos para uma guerra.