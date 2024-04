Lula anuncia renegociação das dívidas dos estados com a União em evento no Rio Grande do Sul O presidente também anunciou um investimento de quase R$ 30 bilhões no estado gaúcho

Nesta sexta (15), no Rio Grande do Sul, o presidente Lula anunciou que vai renegociar as dívidas dos estados com a União. Durante o evento com empresários, ele defendeu a importância de prestar contas à população e de preservar a democracia. Lula estava acompanhado de uma comitiva de oito ministros. O presidente também anunciou um investimento de quase R$ 30 bilhões no estado gaúcho.