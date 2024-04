Lula deve reunir ministros na próxima semana para traçar plano de melhoria da imagem do governo Queda na aprovação governamental acendeu o alerta no Planalto e está preocupando o presidente e aliados

O presidente Lula vai reunir todos os ministros na próxima semana para traçar um plano para melhorar a imagem do governo. A queda na aprovação governamental acendeu o alerta no Planalto e está preocupando o presidente e aliados. Hoje (14), Lula fez uma reunião para tratar da alta dos preços dos alimentos. O presidente pediu aos ministros que estudem alternativas para reduzir o impacto no bolso dos brasileiros. De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, os alimentos vêm subindo acima da inflação.