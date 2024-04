Lula marca reunião com ministros no fim de semana para discutir comando na Petrobras Lula esteve no Recife, em Pernambuco, onde autorizou o início das obras de prevenção a deslizamentos de encostas

JR na TV| 05/04/2024 - 21h40 (Atualizado em 09/04/2024 - 13h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share