Mais da metade dos presos por tráfico internacional de drogas no Galeão são mulheres No último caso, duas colombianas foram detidas tentando levar dez quilos de cocaína para a França

Mais da metade dos presos por tráfico internacional de drogas no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro são mulheres. No último caso, duas colombianas foram detidas tentando levar dez quilos de cocaína para a França. De acordo com dados da Polícia Federal, 160 quilos da droga foram apreendidos em 2023.