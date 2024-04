Mais de 130 mil chaves Pix tiveram os dados vazados nos últimos seis meses São informações que geralmente vão parar na mão de criminosos, que as usam para tentativas de fraude

No total, os dois casos de vazamentos divulgados pelo Banco Central esta semana somam 133 mil chaves Pix. Eles aconteceram entre 28 de setembro do ano passado e 16 de março deste ano, em uma empresa de pagamentos que opera máquinas de cartões e em uma instituição financeira de crédito a microempreendedores e pequenas empresas. Os dados vazados são informações que geralmente vão parar na mão de criminosos, que as usam para tentativas de fraude.