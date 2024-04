Mais de 2 milhões de kits com a nova parabólica digital são instalados no país A substituição é necessária porque, em breve, as antenas parabólicas tradicionais deixarão de funcionar

JR na TV| 23/03/2024 - 21h19 (Atualizado em 01/04/2024 - 11h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share