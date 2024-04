Mais de dois milhões de pessoas estão sem água há três dias no Rio de Janeiro Crise se deu pela contaminação de um dos maiores mananciais de captação do estado

Mais de 2 milhões de pessoas estão há quase três dias sem água no Rio de Janeiro, depois da contaminação de um dos maiores mananciais de captação do estado. Análises apontam a presença de um produto químico altamente tóxico, usado na fabricação de gasolina e de solventes. Para amenizar os transtornos, carros-pipa foram enviados para escolas e hospitais. A crise no abastecimento levou a uma corrida aos supermercados; as prateleiras com água mineral estão quase vazias.