Março Laranja: dez mil denúncias de bullying são registradas no país em menos de um ano

O Março Laranja reforça a importância do combate ao bullying. Segundo o Ministério da Justiça, de abril do ano passado a fevereiro deste ano, foram quase 10 mil denúncias de violência nas escolas do país. Em São Paulo, uma escola pública – em parceria com uma organização não governamental – tem promovido ações para combater esse tipo de crime. O bullying pode levar a transtornos psicológicos; por isso, é um tema presente no dia-a-dia da escola.