Menina de 4 anos é encontrada com vida após 16 horas soterrada, em Petrópolis (RJ) No estado fluminense, subiu para oito o número de mortes provocadas pelos temporais

Em Petrópolis, região serrana do Rio, um resgate dramático trouxe alívio em um momento de tristeza. Uma menina de quatro anos, que ficou soterrada por 16 horas, foi resgatada com vida. No estado fluminense, subiu para oito o número de mortes provocadas pelos temporais. Espírito Santo e Minas Gerais também seguem em alerta vermelho para chuvas fortes.