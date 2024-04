México rompe relações diplomáticas com Equador após invasão de embaixada Medida gerou repercussão internacional e Brasil também se manifestou

A polícia do Equador invadiu a embaixada do México e prendeu o ex-vice-presidente Jorge Glas. A medida resultou no rompimento das relações diplomáticas entre os dois países e gerou repercussão internacional.