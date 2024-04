Ministério da Justiça encerra reforço da Força Nacional nas buscas em Mossoró (RN)

Alto contraste

O trabalho da Força Nacional na busca pelos dois fugitivos da penitenciária federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, se encerrou hoje (29) sem que os criminosos fossem presos. Cerca de 500 agentes estavam mobilizados para tentar encontrar Rogério Mendonça e Deibson Nascimento, que fugiram há 44 dias do presídio federal. De acordo com o Ministério da Justiça, o reforço da Força Nacional não será renovado. A partir de agora, as buscas serão realizadas por policiais da região, agentes da PRF e pela Polícia Penal.