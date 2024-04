Ministério da Saúde vai redistribuir vacinas contra a dengue próximas do vencimento

Alto contraste

O Ministério da Saúde anunciou hoje (20) que vai redistribuir as vacinas contra a dengue, que estão encalhadas e podem vencer. O brasil já registrou quase 2 milhões de casos da doença. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, não escondeu a preocupação com o aumento de casos de dengue e a baixa procura por vacinas entre crianças e adolescentes. Hoje, foram liberados R$ 300 milhões para a compra de soro e outros medicamentos utilizados no tratamento da doença. Outra preocupação do ministério está na possível sobrecarga do Sistema Único de Saúde com o aumento de outras doenças comuns nessa época do ano.