Ministério de Minas e Energia convoca presidente da Enel após novo apagão em São Paulo

O Ministério de Minas e Energia convocou o presidente da concessionária Enel para falar sobre o novo apagão que afetou mais de 35 mil clientes no centro de São Paulo. Além de prejudicar moradores e comerciantes, a situação também afetou a rotina de hospitais da região. A Enel afirmou que uma escavação da Sabesp atingiu acidentalmente cabos subterrâneos da distribuidora, interrompendo o fornecimento de energia. A Sabesp afirma que a obra não tem relação com o apagão. Os problemas com falta de energia tem sido recorrentes em São Paulo; desde janeiro, foram registradas quase 4,5 mil reclamações.