Minuto JR : Consumo de energia sobe 5,7% em fevereiro

O consumo de energia subiu 5,7% por cento em fevereiro na comparação com o mesmo mês do ano passado. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica atribuiu a alta ao aumento do uso de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado para aliviar o calor. Veja também: Nove pessoas são presas por dopar e roubar turista eslovaco no RJ. Receita Federal apreende R$ 330 milhões em cocaína que iria para a Europa.