Motorista de carro de luxo se apresenta na delegacia por envolvimento em acidente que matou homem

O motorista de um carro de luxo que se envolveu no acidente que matou um homem ontem (31) de madrugada em São Paulo se apresentou na delegacia. Fernando Sastre Filho, de 24 anos, chegou acompanhado de dois advogados e da mãe dele. Ele não tinha nenhum ferimento aparente no rosto; um suposto machucado teria sido o motivo pelo qual a mãe de Fernando tirou o filho do local do acidente, que causou a morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana. Segundo testemunhas, no local do acidente, Fernando foi amparado por amigas e familiares. A mãe dele disse aos PMs que levaria o filho a um hospital na zona oeste, mas quando os agentes foram até lá, descobriram que os dois não estiveram no local.