Novo apagão volta a causar transtornos para moradores e comerciantes da região central de SP

A série de apagões em São Paulo desde o início da semana fez o número de reclamações no Procon disparar. Houve uma alta de mais de 260% entre domingo (17) e terça-feira. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) disse que acompanha os impactos do apagão e cobrou explicações da concessionária. Segundo a agência, a Enel já foi multada em mais de R$ 321 milhões nos últimos 5 anos por problemas no fornecimento.