Olimpíadas 2024: COB anuncia aumento nas premiações dos atletas para os Jogos de Paris

O Comitê Olímpico Brasileiro anunciou que as premiações aos atletas que estarão nos Jogos de Paris este ano serão maiores. Também hoje (29), integrantes do COB desembarcaram na França para acertar os últimos detalhes para a chegada da delegação brasileira. Para manter a estrutura e garantir o bem-estar dos atletas, o COB deve investir R$ 52 milhões. Quem conquistar um ouro em esporte individual vai receber R$ 350 mil, cem mil a mais do que na última Olimpíada. Já em esportes coletivos, o lugar mais alto do pódio vai render mais de R$ 1 milhão, contra os R$ 750 mil pagos em Tóquio.