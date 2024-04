Ônibus escolar despenca de ponte no Rio Grande do Sul; duas crianças são internadas Suspeita é que o veículo tenha tido um problema mecânico

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Duas crianças precisaram ser internadas após um ônibus escolar despencar de uma ponte no Rio Grande do Sul. As causas do acidente ainda são investigadas. A suspeita é que o veículo tenha tido um problema mecânico. Segundo testemunhas, o ônibus desceu uma estrada em marcha à ré antes de capotar ao lado da ponte e, depois, despencar de uma altura de cerca de dez metros.