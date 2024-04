Oposição de Nicolás Maduro na Venezuela consegue registrar ex-embaixador como candidato provisório para eleições

Alto contraste

Depois que o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, sob o comando do presidente Nicolás Maduro, impediu que a oposição nomeasse um candidato para as eleições que vão acontecer em julho, a oposição venezuelana conseguiu registrar um candidato provisório. Preocupado com o processo eleitoral na Venezuela, o Itamaraty se posicionou e recebeu uma resposta dura do governo de Maduro. A união de dez partidos de oposição decidiu apoiar, de forma provisória e de última hora, o nome do diplomata Edmundo Gonzáles Urrutia, que foi embaixador da Venezuela na Argentina e na Argélia.