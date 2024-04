Pesquisas mostram como escrever à mão ajuda no desenvolvimento do cérebro Em alguns lugares do mundo, atividade foi substituída pela digitação, mas educadores estão voltando atrás

JR na TV| 23/03/2024 - 21h44 (Atualizado em 01/04/2024 - 11h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share