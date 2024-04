Alto contraste

O Brasil registrou mais de 40 acidentes com aeronaves só em 2024. Nesta quinta (14), um piloto morreu na queda de um bimotor em uma fazenda de São Sebastião do Passé, na Bahia. A aeronave pegou fogo e ficou completamente destruída. Peritos da polícia estiveram no local para colher evidências que ajudem a explicar as causas do acidente.