Polícia encontra laboratório de refino de cocaína que enviava drogas à Grande Porto Alegre, no RS Segundo a polícia, esse tipo de laboratório vem se tornando cada vez mais comum

A polícia encontrou hoje (18) um laboratório de refino de cocaína no Rio Grande do Sul. A droga era enviada para traficantes de toda a região metropolitana de Porto Alegre. O laboratório funcionava em um galpão em Sapiranga, a 60 quilômetros da capital gaúcha. No local, a polícia encontrou uma prensa hidráulica, embalagens contendo cocaína, balanças de precisão e insumos para a produção da droga. Segundo a polícia, esse tipo de laboratório vem se tornando cada vez mais comum.