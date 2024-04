Polícia pede novamente prisão de motorista de carro de luxo que provocou acidente com morte em SP Alegação é de que Fernando Sastre Filho pode agora influenciar testemunhas ou atrapalhar a investigação

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Polícia Civil de São Paulo pediu novamente à Justiça a prisão do motorista de um carro de luxo que matou um homem de 52 anos durante um acidente, na zona leste da capital. A polícia acredita que, depois de fugir do local do acidente, o motorista pode agora influenciar testemunhas ou atrapalhar a investigação.