Presidente Lula cobra mais ação de ministros diante de queda da popularidade

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Nesta segunda (18), o presidente Lula realizou a primeira reunião do ano com todos os ministros. O presidente fez muitas cobranças por melhor desempenho dos ministérios. Segundo Lula, é preciso informar melhor a população. Diante da queda de popularidade, ele também pediu que os projetos apresentados pelas pastas saiam do papel e afirmou que o governo tem que fazer mais.