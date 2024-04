Prévia do PIB cresce 0,6% em janeiro e aponta desaceleração da economia brasileira Na comparação com janeiro do ano passado, o indicador registrou crescimento de 3,45%

O Índice de Atividade Econômica, do Banco Central, considerado a prévia do PIB, cresceu 0,6% em janeiro em relação a dezembro de 2023. O dado mostra uma desaceleração na economia brasileira, já que no mês anterior o crescimento foi de 0,82%. Na comparação com janeiro do ano passado, o indicador registrou crescimento de 3,45%.