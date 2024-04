Quadrilha de golpes digitais desvia R$ 30 milhões da conta de presidente de banco digital

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma quadrilha especializada em golpes digitais conseguiu desviar R$ 30 milhões de uma conta administrativa. A vítima, que teve o celular invadido, é presidente de um banco digital. Os criminosos foram alvo de uma operação policial hoje (3) em São Paulo. As investigações apontam que um dos suspeitos teria passado a titularidade do celular do presidente de um banco digital para um outro chip.