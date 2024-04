Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Começou, nesta segunda (31), o julgamento do pedido de cassação do senador Sérgio Moro. Em um voto de mais de duas horas, o relator do caso disse que PL e PT não apresentaram provas de irregularidade. Os dois partidos pedem a cassação do senador Sergio Moro por gastos excessivos na pré-campanha de 2022.