Rio de Janeiro decreta fim da epidemia de dengue após redução de casos diagnosticados

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A redução no número de diagnósticos fez a cidade do Rio de Janeiro decretar o fim da epidemia de dengue. No Brasil, são quase 900 mortes e mais de 2,4 milhões de casos prováveis da doença. Segundo a Secretaria de Saúde do Rio, o município registra menos de 500 casos por dia. A capital fluminense registrou sete mortes e mais de 82 mil casos de dengue. Enquanto o município decreta o fim da epidemia, o estado mantém a situação de emergência, com 71 óbitos registrados e mais de 170 mil casos.