Setores contemplados pela desoneração da folha abriram mais de 80 mil vagas de trabalho em janeiro

Os 17 setores que mais empregam no Brasil abriram mais de 80 mil vagas de trabalho em janeiro, depois que foi prorrogada a desoneração da folha de pagamento. O crescimento foi três vezes maior do que nos setores que não foram contemplados com a desoneração. Os dados são da Brasscom, associação das empresas de tecnologia da informação. A desoneração da folha de pagamento foi aprovada no Congresso no final do ano passado e vale até 2027.